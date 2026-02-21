Anuncian transformación del abandonado Hotel Palace de Punta del Este en un cinco estrellas

La Intendencia de Maldonado (IDM) autorizó el proyecto que transformará el antiguo y abandonado Hotel Palace de Punta del Este en un hotel cinco estrellas.

Histórico en la Península y ubicado sobre la calle Solís, casi al final de avenida Gorlero, el terreno en el que está emplazado supera los 3.300 metros cuadrados y cuenta con una superficie edificada de 10.436 metros cuadrados.

“En estado de abandono hace varios años, no era una postal como la Punta del Este merece y por este motivo, recibida la propuesta, la administración la estudió a fondo. El proyecto devolverá, además de un hotel de calidad, el impulso para la recuperación de una zona deprimida”, señaló la intendencia en un comunicado.

La iniciativa fue presentada por el arquitecto Marcelo Daglio y obtuvo el visto bueno de la administración departamental.

hotel-palace-fotoidm-punta Foto: IDM.

El proyecto prevé un hotel cinco estrellas con 43 habitaciones, dos niveles de subsuelos —uno destinado a spa y otro a pubs—, así como estacionamientos.

Según informó el Departamento de Gestión Territorial, se preservará parte de la edificación antigua y el patio central, donde permanecerán palmeras consideradas un valor patrimonial.