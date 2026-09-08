"Mal de Chagas": los test con diez vinchucas que aún se realizan en bebés para identificar la enfermedad

Uruguay mantiene la vigilancia del mal de Chagas mediante el uso de insectos de laboratorio, con el fin de detectar la única vía de transmisión actual de la enfermedad: de madre a hijo. Afortunadamente, en los últimos tres años no se han registrado casos positivos.

En la Unidad Académica de Parasitología del Instituto de Higiene está la vinchuca de criadero, libre del parásito que ocasiona “el mal de Chagas”.

"Podría decir que debe tener cerca de 100 años en el país. Es el único en el Uruguay y en la región. Ya casi no existen criaderos en otras partes del mundo", indicó Yester Basmadjián, directora de esta unidad académica.

El vector no es un problema de salud pública desde hace 15 años. Pero como la transmisión de madre a hijo no esta erradicada, las mujeres que dan positivo en el control deben examinar a su bebé.

En esta unidad, realizan xenodiagnóstico -esto es la utilización de un insecto sano para identificar la presencia del parásito-.

"El examen consiste en una cajita, que adentro tiene ninfas de cuarto estadio, una carita de tul, y esto que tienen las vinchucas que están en ayunas de por lo menos un mes, se ponen sobre la piel del paciente, se esperan unos 15 minutos para que se alimente de la sangre del paciente, luego se saca, y se trae al laboratorio donde se deja esperar para que se hagan los días para empezar las revisiones", relató la especialista.

En el laboratorio estudian las haces del insecto. Si tiene el parásito “trypanosoma cruzi”, el bebe debe someterse al tratamiento. Si el resultado es negativo, a los 9 meses de vida del bebé realizan un análisis de sangre para ratificar la información.

"La transmisión vertical es la única existente de la enfermedad de Chagas actualmente en nuestro país, porque por suerte las medidas que se implementaron en cuanto a la transmisión vectorial, que es por el insecto vector, y transfusional, han sido efectivas. No hay enfermedad de Chagas por transfusión sanguínea desde hace más de 40 años y no hay casos agudos de enfermedad de Chagas por el insecto vector desde hace 40 años, y hace aproximadamente unos 15 años se consideró que el único vector domiciliario que teníamos en nuestro país, no era un problema de salud pública", añadió.

En lo que va del año examinaron a 16 bebés. Y en los dos últimos dos años, 60.

"Hace tres años que no detectamos niños infectados con tripanosoma cruzi", dijo.

La especialista también recordó la importancia de que el bebé sea analizado en los primeros días de vida porque el fármaco que se indica funciona cuando el parásito está a nivel de la sangre y no alojado en las células.