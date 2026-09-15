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RENDICIÓN DE CUENTAS

Mahía defendió la Universidad de la Educación en comisión del Senado; para Robert Silva es "crear más burocracia"

La expectativa del gobierno es buscar un amplio acuerdo entre el oficialismo y la oposición para su aprobación. El senador colorado reivindicó lo hecho durante el gobierno anterior y afirmó que "las maestras y los profesores ya tienen título universitario".

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El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, concurrió este martes a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado que analiza el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo.

Mahía recordó que los objetivos del gobierno nacional son priorizar la seguridad, la atención de personas en situación de calle, la primera infancia y la educación. En ese sentido, reiteró el proyecto de crear la Universidad de la Educación.

La expectativa del gobierno es buscar un amplio acuerdo entre el oficialismo y la oposición para su implementación. Mahía espera que antes de fin de año la Comisión de Educación del Senado tenga un pronunciamiento al respecto. El ministro es optimista en lograr un acuerdo más allá de las distintas visiones de los partidos políticos, como ocurrió con la creación de la Universidad Tecnológica (UTEC).

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Por su parte, el senador del Partido Colorado y expresidente de la ANEP, Robert Silva, respondió a los dichos de Mahía y aseguró que la Universidad de la Educación es "crear más burocracia para hacer que las cosas teóricamente sucedan".

Silva reivindicó lo hecho durante el gobierno anterior y afirmó que "las maestras y los profesores ya tienen título universitario". Apuntó a falta de claridad y precisión del actual período en el tema y que "no estarían dadas las condiciones para crear una universidad".

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