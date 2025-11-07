RECIBÍ EL NEWSLETTER
Mahía dijo que "fue un error" pedir al diario El País que informe cómo accedió a información sobre sumario en el MEC

El ministro Mahía dijo que fue “un exceso de celo” del funcionario que realiza la investigación administrativa sobre el caso investigado dentro del MEC. “Fue un error” pedir esa información a El País.

El ministro de Educación José Carlos Mahía dijo que “fue un error” pedirle al diario El País que diga cómo accedió a información reservada sobre un sumario que se lleva adelante en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre un funcionario del Sodre denunciado por acoso laboral.

Mahía dijo a Subrayado este viernes de tarde que fue “un exceso de celo” del abogado y jefe del departamento de investigaciones y sumarios del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) Mariano Passaggio.

El País publicó este viernes de mañana la requisitoria que recibió del MEC para que el diario dijera por ejemplo si “el denunciante o el denunciado solicitaron la publicación de la noticia”, y “cómo y en qué circunstancias pudo (el medio) hacerse de la referida información”.

"No ha pasado un año de las elecciones y ya estamos en este tono, me preocupa", dijo el ministro Mahía sobre caso Danza

Esa requisitoria enviada a El País, firmada por Passaggio, “fue un error”, advirtió Mahía.

