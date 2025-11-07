Mahía dijo que "fue un error" pedir al diario El País que informe cómo accedió a información sobre sumario en el MEC

El ministro de Educación José Carlos Mahía dijo que “fue un error” pedirle al diario El País que diga cómo accedió a información reservada sobre un sumario que se lleva adelante en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) sobre un funcionario del Sodre denunciado por acoso laboral.

Mahía dijo a Subrayado este viernes de tarde que fue “un exceso de celo” del abogado y jefe del departamento de investigaciones y sumarios del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) Mariano Passaggio.

El País publicó este viernes de mañana la requisitoria que recibió del MEC para que el diario dijera por ejemplo si “el denunciante o el denunciado solicitaron la publicación de la noticia”, y “cómo y en qué circunstancias pudo (el medio) hacerse de la referida información”.

Esa requisitoria enviada a El País, firmada por Passaggio, “fue un error”, advirtió Mahía. Requisitoria-El-País-1 Requisitoria-2