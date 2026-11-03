Maestra nacida y criada en Casavalle fue elegida como anfitriona y le dará un mensaje al papa: "Una sorpresa y una alegría"

Carmen Albana, una maestra de Casavalle con una historia muy particular, será la anfitriona y la encargada de darle un mensaje al papa León XIV, cuando visite el barrio.

Albana es nacida y criada en Casavalle. En tiempos difíciles, la capilla del barrio se transformó en hogar y fue clave para su camino.

Aquella niña de Casavalle nunca imaginó que un papa llegue a caminar por sus calles y visitar su parroquia.

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"Esto es maravilloso (...) ha escogido venir al barrio, quizás uno de los barrios más conflictivos de Montevideo con muchísima pobreza sumergida y pobreza crónica", manifestó.

Y añadió: "Me dieron la posibilidad de ser anfitriona, la que da la bienvenida al papa cuando llega y lo despide cuando se va. Primero es una sorpresa y después esta alegría que te queda y este gozo de saber que te han asignado a una tarea que es muy importante".

Albana dijo que León XIV viene a dar un mensaje de esperanza, de luz, de servicio y de amor.

"La pobreza duele, la pobreza limita, la, pobreza te quita oportunidades. De repente no teníamos juguetes, pero íbamos a las basuras y una latita de atún se transformaba en una ollita. Unas revistas que recortábamos y hacíamos un poco de engrudo y las enganchábamos en la pared terminaban siendo aquellas muñecas, porque cada niño necesita representar un mundo infantil. No recuerdo una infancia triste", contó.