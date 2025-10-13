Madre de Pablo Laurta espera cadena perpetua: "Es un asesino, me duele el útero, yo no lo crié para eso"

Estrella Laurta, madre de Pablo Laurta , el autor del doble femicidio en Córdoba , habló con los colegas argentinos de TN.

"Cómo le explicas cuando él tenga 18 años que quiere averiguar cuál es su historia o la sepa antes y vaya juntando rencor, es obvio, mató a su madre y a su abuela".

Y agregó: "Mi hijo es un asesino, yo hoy te juro que me duele el útero, me duele haberlo tenido adentro (...) es un asesino, yo no lo crié para eso".

Estrella dijo que espera cadena perpetua para su hijo, "sin que pueda salir y te lo dice una madre".

El caso

Pablo Laurta, el uruguayo detenido en Gualeguaychú, es un empresario de medios digitales y creador de la página Varones Unidos, en Uruguay.

Este sábado, asesinó a su expareja Luna Micaela Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio, en la localidad de Villa Rivera Indarte, en Córdoba. Posteriormente, secuestró a su hijo Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, de 5 años.

Laurta es director de de VContenidos, una empresa de marketing digital, según indica su perfil en X.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo a Subrayado que a principios de año, Laurta había sido detenido por un evento de "violencia familiar" contra su expareja. Por dicho motivo, contaba con medidas de prohibición de acercamiento y la mujer tenía "un botón de pánico". La sospecha de Quinteros es que el agresor tenía conocimiento de que la medida había caducado.

La Policía concurrió al hogar de la víctima porque el botón de pánico había dejado de emitir señal y una vez allí encontraron a las mujeres asesinadas.

El jerarca también aportó información sobre cómo dieron con el paradero del doble femicida. La Policía, a través de las cámaras y de la intervención del celular autorizado por la Suprema Corte de Justicia, logró ubicarlo en un hotel de Gualeguaychú.

El Ministerio de Seguridad cordobés está abocado a la investigación relacionada a la desaparición del chofer que lo trasladó de Córdoba a Entre Ríos