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Lluvias abundantes: hay varias rutas cortadas por crecidas de cursos de agua en el norte y este del país

Los cortes de ruta son principalmente en Tacuarembó, Rivera, Treinta y Tres y Rocha. Hay cortes en rutas nacionales, caminos departamentales y pasos debido a la crecida de arroyos y ríos.

Foto: Policía Caminera.

Foto: Policía Caminera.

La Policía Caminera actualizó este martes a las 9:25 la situación de las rutas afectadas por cortes debido a la presencia de agua.

En Tacuarembó permanece cortada la ruta 59, a la altura del kilómetro 80, sobre el arroyo Clara.

En Rivera hay varios puntos afectados: la ruta 44, en el kilómetro 30, sobre el arroyo Yaguarí; en los kilómetros 58 y 60, en el paso Mazangano; y en el kilómetro 62, en el paso Zafóns.

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También está cortada la ruta 6, en el kilómetro 408, en el paso Hospital, sobre el arroyo Zanja de la Arena.

En la ruta 28 hay cortes en el kilómetro 44, sobre el arroyo Mangueras; en el kilómetro 67, en Laguna de Los Patos; y en los kilómetros 74 y 32, en el paso Corrales.

Treinta y Tres es el departamento con mayor cantidad de puntos afectados. Se encuentran cortados el paso Victoria, en el camino departamental Del Medio, en jurisdicción de la seccional 5ª; la ruta 18, en el kilómetro 369, sobre el arroyo Tacuarí; y el camino vecinal al Tigre y Arrozal Zapata.

También están afectados los pasos Marta y Yerbalito, en jurisdicción de la seccional 4ª; la ruta departamental 98, en los pasos Verde Alto, Victoria y El Yatay; y el camino del Medio Departamental, en los pasos Avestruz y de los Carros.

En la ruta departamental 19 hay cortes en el paso a Palo a Pique y el paso El Rubio. También están afectados los pasos Los Molles, Del Sarandí, Palo a Pique y Cañada Chica, en jurisdicción de la seccional 7ª.

En la ciudad de Treinta y Tres permanece cortado el puente viejo Víctor Lima, sobre el río Olimar. También están afectados los pasos Ramón Saravia y del Coto, en jurisdicción de la seccional 8ª.

Además, se encuentra cortado el paso Mamerta, la ruta departamental 91 y un tramo de la ruta 18 vieja, en la ciudad de Vergara.

En Rocha está cortada la ruta 14, en el kilómetro 265, sobre el arroyo 30 Bocas. También figura afectada la ruta 18, en el kilómetro 369, sobre el río Tacuarí.

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