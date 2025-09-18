RECIBÍ EL NEWSLETTER
WARNER RECORDS

Madonna anuncia su nuevo álbum con ritmos "dance" para 2026

Su futuro disco está producido por el Stuart Price, con quien la cantante creó "Confessions on a Dance Floor" (2005), compuesto por éxitos como "Hung Up" y "Sorry.

AFP

AFP

Madonna, la artista con más discos vendidos de la historia, anunció este jueves un nuevo álbum con ritmos "dance" para el próximo año con Warner, el sello discográfico con el que debutó y con el que firmó sus mayores éxitos.

"Desde el principio, Warner Records ha sido un verdadero socio para mí. Estoy feliz de volver a estar con ellos y espero con ilusión el futuro, haciendo música, haciendo lo inesperado y, quizá, provocando algunas debates necesarios", declaró la estrella en un comunicado.

Su futuro disco está producido por el Stuart Price, con quien la cantante creó "Confessions on a Dance Floor" (2005), compuesto por éxitos como "Hung Up" y "Sorry.

Robert Redford. Foto: archivo AFP
Seguí leyendo

Robert Redford, más que un actor y director multipremiado: ambientalista y defensor de las tribus indígenas

"Nos sentimos honrados de recibir a Madonna de vuelta a Warner Records. Madonna no es solo una artista, es un referente, una rompedora de reglas, una auténtica fuerza cultural", dijeron Tom Corson y Aaron Bay-Schuck, copresidentes de la discográfica, en declaraciones recogidas en el comunicado.

La estrella de 67 años, trabajó con Warner de 1982 a 2007, cuando se fue a Live Nation con uno de los contratos más lucrativos del mundo de la música de esa época.

Tras tres álbumes sin gran éxito, el último de ellos "Madame X" (2019), Madonna volvió en 2021 al sello discográfico con el que debutó.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

Ciclón extratropical: Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad
el informe de nubel cisneros

Ciclón extratropical: "Es grave porque estamos con temperaturas elevadas y alto índice de humedad"
en maldonado

Un hombre de 75 años sufrió un paro cardiorrespiratorio luego de amenazar a adolescentes con un arma
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
HOMICIDIO

Identificaron al cuerpo encontrado en Las Piedras: se trata de un hombre de 33 años que estaba desaparecido
testimonio y cámaras

Delincuentes armados, uno de ellos vestido de policía, rapiñaron local de celulares y ataron a las empleadas

Te puede interesar

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan video
HOY, EN LA IMM

La Unasev presentó la libreta de conducir por puntos: con qué infracciones se quitan y cómo se recuperan
Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados video
en minas, lavalleja

Enmascarados, con escopetas y combustible: prendieron fuego cámaras de la Policía y quedaron filmados
Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes
SE EXTIENDE HASTA EL DOMINGO

Rige aviso especial de Meteorología por tormentas fuertes y muy fuertes, a partir de este viernes

Dejá tu comentario