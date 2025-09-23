Macron desafía a Trump a acabar con la guerra en Gaza si quiere el Nobel de la Paz

El presidente francés Emmanuel Macron desafió el martes a Donald Trump a acabar con la guerra en Gaza si aspira a ganar el Premio Nobel de la Paz.

"Hay alguien que puede hacer algo, y ese es el presidente estadounidense", afirmó el jefe de Estado francés en una entrevista con la cadena francesa BFMTV desde Nueva York, al día siguiente de su reconocimiento de un Estado palestino.

Trump tiene que "presionar al gobierno de Israel", ya que es Estados Unidos quien le suministra "armas que permiten llevar a cabo la guerra en Gaza", a diferencia de Francia.

"Veo a un presidente estadounidense que está comprometido, que lo reiteró esta mañana en la tribuna (de las Naciones Unidas): 'Quiero la paz. He resuelto siete conflictos'. Que quiere el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz solo es posible si detiene este conflicto", declaró Emmanuel Macron.

Los dos líderes se reunieron posteriormente.

Consultado sobre las declaraciones de su homólogo francés, el magnate republicano primero dijo simplemente que el Nobel, "es Gaza, es Rusia, es un poco de todo".

Mencionó de paso que Emmanuel Macron lo había "ayudado" a resolver los "siete conflictos" que afirma haber terminado, mientras que había lamentado por la mañana, ante la Asamblea General de la ONU, la falta de apoyo internacional.

En cuanto al conflicto en Gaza, "queremos ponerle fin", aseguró Donald Trump, que dijo esperar un "resultado muy pronto".

El presidente francés alertó sobre "el riesgo de que se imponga la ley del más fuerte" así como "el egoísmo de algunos".

Macron, quien habló después del discurso incendiario del presidente estadounidense Donald Trump, defendió un "multilateralismo eficaz".

"La complejidad del mundo no es un razón para abandonar nuestros principios y nuestras ambiciones. Vivimos en un momento paradójico en el que necesitamos más que nunca restaurar el espíritu de cooperación que prevaleció hace 80 años", cuando nació la ONU, dijo.

El presidente francés también señaló que los "críticos más duros" de la ONU son también "aquellos que quieren cambiar las reglas del juego" y que están "más interesados en dividirse el mundo que en alcanzar los compromisos necesarios para el bien común".

También justificó su acción diplomática en favor de Ucrania y su reconocimiento de un Estado palestino, que anunció el lunes desde el mismo podio en Nueva York.

El jefe del Elíseo, además, elogió el aparente cambio de postura de Trump, quien este martes declaró que Kiev podría "recuperar su territorio en su forma original e incluso ir más allá" frente a Rusia.

"Me alegra ver que el presidente estadounidense crea en la capacidad de Ucrania no solo para resistir sino para hacer valer sus derechos", apuntó.

FUENTE: AFP