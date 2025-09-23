RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARTEMIS III

La NASA intenta lanzar en febrero su primera misión tripulada a la luna en más de medio siglo

Esta etapa es clave para preparar la Artemis 3, prevista para 2027, que buscará llevar a la primera tripulación a la superficie lunar en más de 50 años.

La NASA anunció que la misión Artemis 2 podría lanzarse en febrero, dos meses antes de lo previsto, aunque todo dependerá de la seguridad de los sistemas.

Será el primer vuelo tripulado del programa Artemis: cuatro astronautas viajarán diez días alrededor del satélite para probar la cápsula Orion y el cohete SLS, sin alunizar todavía.

A diferencia del programa Apolo, esta vez la NASA avanza junto a socios internacionales como Europa y Canadá, con la meta de mantener presencia humana en la Luna y probar tecnologías rumbo a Marte.

El contexto es de competencia: China planea su propio alunizaje hacia 2030. Y el reto técnico sigue en el cohete Starship de SpaceX, necesario para aterrizar, pero aún en fase de desarrollo.

Artemis no es solo volver a la Luna: es abrir la puerta a colonias estables y, más adelante, al planeta rojo.

