Lynk & Co 02: la revolución eléctrica de las SUV de lujo

Grupo Fiancar da un nuevo paso en materia de movilidad eléctrica con el lanzamiento del Lynk & Co 02, el primer SUV 100 % eléctrico de la marca en el país. El modelo combina un diseño de vanguardia y tecnología de última generación, con prestaciones que ponen el foco en la conectividad y la experiencia de usuario.

Se trata del cuarto modelo de Lynk & Co en Uruguay —marca que desembarcó en el país el año pasado—con SUVs en versiones híbridas y a combustión. En el caso del Lynk & Co 02, su lanzamiento tuvo lugar hace pocas semanas y ya está cerca de agotar su primera partida.

“Lynk & Co es una marca que todavía se está dando a conocer en Uruguay, pero que sorprende a quienes la prueban. Son vehículos súper innovadores, con un andar espectacular y un equipamiento que muchas veces supera al de las marcas de alta gama tradicionales”, señala Brian Lempert, director de Grupo Fiancar.

Con un precio de USD 39.990, el modelo se posiciona como una de las opciones más competitivas dentro del segmento. Viene en una única versión eléctrica, con un motor de tracción trasera de 268 HP de potencia y 343 Nm de torque, acelerando de 0 a 100 km/h en solo 5,5 segundos y alcanzando una velocidad máxima de 180 km/h.

Su batería de 66 kWh ofrece una autonomía de 435 km según el ciclo WLTP. Cuenta con conector tipo CCS2, que en carga rápida (Corriente Continua) permite recuperar del 10 % al 80 % de la batería en aproximadamente 30 minutos.

Es un vehículo de tamaño importante (casi 4,5 metros de largo por 1,8 de ancho, y una distancia entre ejes de 2,7 metros), con una capacidad de baúl 450 kg. Está desarrollado sobre la plataforma SEA (Sustainable Experience Architecture) de Geely Holding Group, diseñada específicamente para vehículos eléctricos y utilizada también por otras marcas del grupo como Volvo y Zeekr.

La gran ventaja de esta estructura modular es su flexibilidad: al ser adaptable a diferentes modelos, permite optimizar el espacio interior y mejorar el rendimiento, contribuyendo a un diseño más eficiente y sustentable.

En materia estética, mantiene las líneas elegantes y deportivas que caracterizan a la marca, de una clara influencia escandinava. Destaca su frente minimalista, sin parrilla con luces verticales, que refuerza su identidad eléctrica. Los faros full LED adaptativos, espejos eléctricos (con calefacción y memoria), techo solar panorámico y llantas de 19 pulgadas completan un exterior moderno y sofisticado.

Otra seña de identidad de Lynk & Co es su naturaleza digital. El interior del 02 cuenta con una cabina completamente digital, sin botones físicos. Incorpora una pantalla central de 15,4” desde donde se controlan el sistema multimedia y el climatizador, y un tablero digital personalizable de 10,2”. Además, incluye Apple CarPlay y cargador inalámbrico, asegurando una conectividad de primer nivel.

En términos de seguridad, ofrece siete airbags y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS), con control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y asistente de cambio de carril automático. También funciones como freno de estacionamiento eléctrico, monitoreo de presión de neumáticos y cámara 360°, que contribuyen a mejorar la comodidad y seguridad al volante.

Apuesta a nuevos modelos y servicio postventa

Lynk & Co es una marca joven, que combina el ADN de Volvo y Geely, ambas parte del Geely Holding Group. Su enfoque en la digitalización, la tecnología y la seguridad la ha posicionado como una de las de mayor crecimiento en el mundo. Se expandió rápidamente desde Europa a Medio Oriente y Asia Oriental, y el año pasado llegó a América Latina. Uruguay fue su primer mercado en el continente, representado por Grupo Fiancar.

“En estos diez meses la respuesta del público ha sido espectacular, superando ampliamente nuestras expectativas. Lynk es una marca súper innovadora, y la línea de modelos es muy amplia, por lo que planeamos seguir incorporando nuevos vehículos. Este año habrá al menos un lanzamiento más, y uno o dos más en 2026”, adelanta Lempert.

Además de ampliar su gama de productos, Grupo Fiancar ha invertido fuertemente en el área de postventa, capacitando técnicos, desarrollando talleres especializados y adquiriendo equipamiento de última tecnología. Los vehículos Lynk & Co cuentan con una garantía de 5 años o 150.000 km, y sus baterías de 8 años o 150.000 km.

“Entendemos que la postventa en vehículos eléctricos es aún más importante que en los tradicionales. Tenemos más de diez años de experiencia con eléctricos de otras marcas, lo que nos da un know-how que ahora aplicamos a una marca premium como Lynk & Co, y que nos obliga a seguir especializándonos”, afirma el director del grupo.

Más que una marca, una comunidad

Desde sus inicios, la marca propuso una forma distinta de vivir la movilidad, integrando el diseño, el arte y la cultura a la experiencia automotriz. Una muestra de esta filosofía son los Lynk & Co Clubs: espacios multifuncionales que actúan como showrooms, cafés y centros culturales, presentes en ciudades como Ámsterdam, Milán, Gotemburgo o Múnich.

Si bien estas experiencias todavía no están planificadas en Montevideo, desde Grupo Fiancar se buscará promover este espíritu innovador. “Lynk & Co no es como cualquier SUV, y quienes lo eligen forman parte de la familia Lynk. Queremos formar una comunidad entre nuestros clientes, que se puede dar a través de una atención cercana, experiencias o incluso eventos exclusivos”, concluye Lempert.

Lynk & CO 02 y los demás modelos de la marca se pueden ver y probar en el showroom de Lynk & Co en la calle Rondeau, así como en el local de Grupo Fiancar en Carrasco y el Shopping de Autos en la ruta Interbalnearia.