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Hombre de 40 años apuntó con un arma a un joven de 18 por llevar camiseta de equipo deportivo; fue imputado

El joven esperaba el ómnibus cuando desde una camioneta le profirieron insultos y lo amenazaron con un arma que después se supo era de aire comprimido.

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Un hombre fue imputado por amenazar a un joven de 18 años que iba vestido con una camiseta de equipo deportivo, informó la Jefatura de Canelones.

El hecho ocurrió el 1 de marzo, por la noche en Santa Lucía, y la imputación se dio en las últimas horas, y tras esto un acuerdo entre las partes.

El día del hecho, el joven esperaba un ómnibus en Antonio Legnani y Florencio Sánchez cuando dos desde una camioneta un hombre lo apuntó con un arma de fuego y lo insultó por ser hincha del equipo del que llevaba camiseta. El hombre se dio a la fuga.

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La investigación llegó hasta San José, donde se inspeccionó una vivienda de la calle Charrúa, donde había una pistola de aire comprimido marca Glock, que se constató fue la utilizada para la amenaza. También la vestimenta y otra pistola también de aire comprimido, dentro del vehículo en el que circulaba el hombre.

La imputación es como autor penalmente responsable de un delito de violencia privada y hubo acuerdo entre las partes.

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