IMM dio a conocer cada cuánto tiempo pasarán los nuevos ómnibus rápidos en 18 de Julio, 8 de Octubre y Avenida Italia

El proyecto de ómnibus rápidos que impulsa la Intendencia de Montevideo para 18 de Julio, Avenida Italia y 8 de Octubre plantea un cambio importante en la frecuencia del servicio, con una mejora en los tiempos de espera para los usuarios.

Según los datos oficiales difundidos, en Avenida Italia los ómnibus pasarán cada 4 minutos, mientras que en 8 de Octubre —donde se concentra un mayor volumen de pasajeros— la frecuencia será de entre 2 y 2:30 minutos.

En el caso de 18 de Julio, la principal avenida del sistema, se prevé la mayor frecuencia, con unidades circulando cada 1:30 a 2 minutos, dijo la IMM.

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El plan incluye 50 kilómetros de troncales de circulación exclusiva para el transporte colectivo, con dos grandes ejes: Zonamérica–Plaza Independencia y El Pinar–Plaza Independencia.

Por 18 de Julio, las paradas serán en Plaza Independencia, Plaza Fabini, Intendencia, Plaza de los Treinta y Tres, Arenal Grande, Requena e Intercambiador Tres Cruces.

Los ómnibus serán eléctricos y biarticulados, las paradas cerradas e inteligentes y habrá semaforización adaptativa, agregó la información oficial. En las últimas horas se conocieron nuevos detalles del proyecto.