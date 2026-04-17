Una mujer conoció a un hombre, lo mató en su casa y le robó todos los electrodomésticos

Todo ocurrió dentro de una casa en la calle El Parnaso, en Piedras Blancas, el 28 de enero pero no se descubrió hasta dos días después, el 30.

Ese día la hermana de un hombre de 61 años denunció a la Policía que no tenía comunicación con él y que le parecía extraño. Los efectivos fueron a la casa: la puerta estaba cerrada correctamente así que subieron a los techos y desde allí vieron que adentro estaba todo desordenado.

Pero una vecina del hombre aportó información clave. Dijo que hacía dos días lo había visto ingresar con una mujer a la casa y al día siguiente la vio regresar con un flete en el que se llevó una cama, una tele y otros objetos de la casa.

Ese día, con la Policía allí, un cerrajero abrió la puerta. Dentro, la casa era un caos y en una pieza, debajo de una almohada y acolchados estaba el cuerpo del hombre que empezaba a descomponerse.

En la Policía el caso se tipificó primero como una muerte dudosa; no había certezas sobre cómo había muerto el hombre, ni si la mujer que la vecina dijo ver tenía alguna implicación.

El caso pasó al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos que lo investigó. Los efectivos relevaron cámaras y testigos, se perició la vivienda y concluyeron que el hombre había sido asesinado.

La evidencia forense mostró que recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente —de momento no se determinó de qué tipo—. Pericias indican también que quien lo mató fue la mujer, quien entró con él a la vivienda y al otro día se llevó las cosas en un flete.

Es una mujer de 47 años, que vive en el barrio Marconi y no tiene antecedentes penales. Según la investigación, el hombre asesinado y la mujer se conocían. Ella, de hecho, dijo que él le había regalado los objetos de la casa y que no sabía cómo había muerto. Pero los investigadores apuntaban a que ella lo había matado.

El miércoles allanaron su casa y la detuvieron. Allí encontraron la heladera, el lavarropas, la televisión, mesas y sillas, una cama, ollas, platos y un ventilador que eran del hombre al que mató.

En las últimas horas la Justicia imputó a la mujer por un delito de homicidio muy especialmente agravado y fue a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación para llegar al juicio. La mujer es madre de seis menores de edad, por lo tanto, se comunicó de esa situación al Juzgado Letrado de Familia para que disponga el destino de los niños.