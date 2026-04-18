Barcelona: Yamandú Orsi mantuvo reuniones bilaterales con Pedro Sánchez y Claudia Sheinbaum

El presidente Yamandú Orsi mantuvo un encuentro bilateral con el presidente del gobierno de España Pedro Sánchez primero, y luego otro con la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Ambas reuniones fueron este sábado, tras el encuentro de mandatarios progresistas en la cuarta cumbre En Defensa de la Democracia, que se realizó en Barcelona.

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Desde que Orsi asumió la Presidencia en marzo de 2025 ha mantenido varias reuniones con Pedro Sánchez en el marco de encuentros de presidentes de izquierda, como en Chile o Nueva York, el año pasado. También hubo una reunión bilateral en Montevideo con el mandatario español.

Los presidentes Orsi, Sánchez, Lula Da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), y en su momento Gabriel Boric (Chile), crearon un grupo de mandatarios progresistas que mantienen contactos periódicos y que, en varias ocasiones, han expresado posiciones políticas internacionales conjuntas, como ocurrió en enero de este año, cuando Nicolás Maduro fue capturado en Caracas por fuerzas militares de Estados Unidos y trasladado a Nueva York para ser juzgado por presuntos delitos de narcotráfico y lavado de dinero.