Idas y vueltas en el estrecho de Ormuz: Irán lo abrió, después lo cerró, y Trump advierte que no se dejará "chantajear"

Idas y vueltas en el estrecho de Ormuz. Foto: captura de Google Maps con vista del Golfo Pérsico y la salida por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este sábado que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este paso estratégico para el transporte internacional de petróleo.

"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que habría "alguna información" sobre Irán más tarde en el día, y añadió: "Estamos adoptando una postura firme".

Seguí leyendo "Nos toca el bolsillo", dijo el canciller sobre el escenario en el Estrecho de Ormuz y su efecto en el precio del petróleo

Irán aseguró este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima, única salida del Golfo Pérsico.