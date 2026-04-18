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GUERRA EN ORIENTE MEDIO

Idas y vueltas en el estrecho de Ormuz: Irán lo abrió, después lo cerró, y Trump advierte que no se dejará "chantajear"

Irán aseguró el viernes que dispuso la apertura del estrecho de Ormuz, única salida marítima del petróleo del Golfo Pérsico, pero este sábado lo volvió a cerrar. La reacción de Trump.

Idas y vueltas en el estrecho de Ormuz. Foto: captura de Google Maps con vista del Golfo Pérsico y la salida por el estrecho de Ormuz.

Idas y vueltas en el estrecho de Ormuz. Foto: captura de Google Maps con vista del Golfo Pérsico y la salida por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió este sábado que Irán no puede "chantajear" a Washington con sus cambios de postura sobre el estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este paso estratégico para el transporte internacional de petróleo.

"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario dijo que habría "alguna información" sobre Irán más tarde en el día, y añadió: "Estamos adoptando una postura firme".

El estrecho de Ormuz con un buque de guerra de Estados Unidos. Foto: AFP
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Irán aseguró este sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima, única salida del Golfo Pérsico.

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