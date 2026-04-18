Orsi participó de la Cumbre en Defensa de la Democracia junto a Lula, Pedro Sánchez y más presidentes progresistas

Orsi saluda a Pedro Sánchez en la Cumbre por la Democracia. Foto: AFP

Orsi posa en para la foto junto a Lula, Pedro Sánchez y otros mandatarios. Foto: AFP

El presidente Orsi participó este sábado en Barcelona de la Cumbre en Defensa de la Democracia, un encuentro de mandatarios de izquierda de varios países, como Lula de Brasil, el anfitrión Pedro Sánchez de España, Gustavo Petro de Colombi, Claudia Sheinbaum de México, el presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa, y su par de Cabo Verde José María Neves, entre otros.

El encuentro surgió como una respuesta a lo que se considera una amenaza a la democracia por parte de extremismos o fundamentalismos que en los últimos tiempos, según estos gobernantes, cuestionan la convivencia y las bases democráticas.

La reunión se realiza en paralelo a la primera edición de la llamada "Movilización Progresista Global", en la que se dieron cita dirigentes políticos y líderes de izquierda de varias partes del mundo.

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El presidente Orsi no asistió a este otro encuentro progresista, y tras la reunión con sus pares en Barcelona tenía previsto una agenda bilateral con Pedro Sánchez primero y Claudia Sheinbaum después.

También tiene previsto una visita al Barcelona Supercomputing Center y un saludo a la Comunidad de Uruguayos en Barcelona.