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BROU y Ministerio de Turismo firman acuerdo de colaboración para un Sistema Nacional de Turismo Social

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En el día de hoy el BROU y el Ministerio de Turismo firmaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar la instrumentación del Sistema Nacional de Turismo Social.

Estuvieron presentes el Sr. Ministro de Turismo, Ing. Pablo Menoni, el Sr. Presidente del BROU, Cr. Álvaro García y la Sra. Gerenta General en funciones, Cra. Adriana Nuñez.

El propósito de este sistema es brindar facilidades para que las personas de recursos limitados, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, niños, trabajadores y otros colectivos, realicen actividades turísticas en nuestro país, con fines recreativos, deportivos y culturales en condiciones adecuadas.

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El BROU desarrollará una plataforma web de Turismo Social donde se ingresen paquetes turísticos, a los efectos de integrar la oferta y la demanda en el marco del Sistema Nacional de Turismo Social.

A través de dicha plataforma los usuarios podrán abonar los paquetes turísticos seleccionados mediante un amplio espectro de medios de pagos, como tarjetas de crédito, débito y pagos directos desde cuentas. El Ministerio de Turismo podrá subsidiar total o parcialmente los paquetes ofrecidos y los usuarios podrán financiar parte o la totalidad del importe a pagar por los mismos.

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