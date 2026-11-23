Este martes, desde las 10 de la mañana, el diputado nacionalista, Federico Casaretto, interpelará a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg,

El motivo es el caso de la inhabilitación a la anestesista Inés Miralles, condenada por mala praxis por la muerte de la pediatra Soledad Barrera tras una cirugía. En octubre de 2025, Lustemberg redujo la sanción de cinco a tres años, pero un año después se reanalizó y el presidente Yamandú Orsi resolvió revocar la decisión inicial.

Los diputados del Partido Nacional, Colorado, Independiente, Cabildo Abierto e Identidad soberana votaron por 48 votos afirmativos en 96 legisladores presentes aprobar el llamado a sala de Lustemberg.

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Para Casaretto, es "imprescindible" el alejamiento de la ministra de su cargo tras la decisión del presidente Orsi. Agregó que esto va en contra de todo lo que la ministra sostuvo y de lo que la Comisión Honoraria de Salud Pública había manifestado. Según Casaretto, "lo que motiva la interpelación es que la ministra haya quedado en el cargo".

El nacionalista dijo que espera la sensibilidad de Lustemberg y que deje el cargo. Además, impulsará una moción de censura contra la titular de la cartera.

La instancia comenzará con la palabra del miembro interpelante, quien contará con una hora y 15 minutos en caso de ser necesario. Luego, la ministra contará con el mismo tiempo.

Los legisladores tendrán 15 minutos cada uno. Al término del listado de oradores, miembro interpelante y ministra contarán con 30 minutos para cerrar la interpelación.