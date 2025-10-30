Peñarol salió campeón de la Copa AUF Uruguay y va por el Clausura

Peñarol se consagró campeón de la Copa AUF Uruguay este miércoles en la noche, luego de ganarle 2-0 a Plaza Colonia en la final, que se jugó en el estadio Centenario. El equipo aurinegro festejó junto a su hinchada, que había agotado la tribuna Ámsterdam.

Los goles llegaron en el segundo tiempo: Leonardo Fernández anotó a los 62 minutos de juego, y el argentino Eric Remedi lo hizo a los 84, cuando recién había entrado tras un cambio que decidió el entrenador.

El entrenador Diego Aguirre opinó sobre el gol del diez, Fernández: "Fue un muy lindo gol. Precisamos de Leo y siento que fue el comienzo de estos partidos finales donde Leo va a sumar mucho y ser determinante. Es una de las cosas positivas".

Si bien Matías Arezo tuvo algunas chances, no tuvo la claridad suficiente para convertir.

focouy-leonardo-fernandez-peñarol-vs-plaza-colonia-copa-auf-uruguay-peñarol-campeon Foto: FocoUy. Peñarol campeón de la Copa AUF Uruguay.

Es la primera vez que los aurinegros ganaron este torneo, quitándole a Defensor Sporting la racha positiva de los últimos años.

Plaza Colonia tuvo algunas chances, sobre todo en el primer tiempo, cuando Peñarol no se lució. Pero no pudo convertir y se quedó sin chance de clasificar a la Copa Libertadores 2026. La Copa AUF Uruguay le daba esa posibilidad, pero solo si salía campeón.

En conferencia de prensa, Aguirre fue consultado sobre la alta que fue anunciada por Ignacio Ruglio, el presidente del club, para la temporada 2026: el argentino Franco Escobar. "Es un jugador que hace dos meses lo pedimos, después de analizar y buscar mucha información. Va a ser una alta importante para el próximo año, es un jugador con buenos pergaminos y una linda carrera", expresó.

Ahora los aurinegros piensan en el domingo: a las 19:00 horas se enfrentarán con Defensor Sporting en el estadio Campeón del Siglo, en un partido clave. Si Peñarol gana, será campeón del Clausura y buscará cerrar el año consagrándose campeón del Campeonato Uruguayo.