Vicepresidenta del PIT-CNT: "Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil"

La vicepresidenta adjunta del PIT-CNT Carolina Spilman cuestionó al ministro de Economía Gabriel Oddone por la asignación presupuestal que presentó al Parlamento.

“Oddone no debería dormir por las noches cuando tenemos un 32% de pobreza infantil ”, dijo la dirigente sindical en rueda de prensa tras el acto que hizo la central sindical en el marco del paro general parcial de este miércoles.

Spilman también cuestiono al ministro Oddone por lo que dijo acerca del triunfo electoral del presidente de Argentina Javier Milei el domingo pasado.

“Me parece muy lamentable las declaraciones del ministro de Economía porque está pensando en la estabilidad del capital y no está pensando en lo mal que están pasando los jubilados por ejemplo, del otro lado del río, en lo mal que están pasando los trabajadores y la cantidad de desempleo y la gente que no llega a fin de mes”, dijo la vicepresidenta del PIT-CNT.

“No me parece que un ministro de economía de un gobierno que parece ser de izquierda haga esas declaraciones”, agregó.

Oddone consideró como una noticia positiva la victoria de Milei en las elecciones legislativas de medio término en Argentina porque eso llevaba calma y estabilidad a los mercados, lo que a su vez auguraba, a su entender, una buena afluencia de turistas argentinos durante la próxima temporada de verano en Uruguay.