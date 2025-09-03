El Ministerio de Salud Pública ampliará el acceso a procedimientos quirúrgicos y serán añadidos gradualmente en prestaciones de mutualistas.
Lustemberg dijo que es "inadmisible" que hayan 421 mil usuarios de ASSE en lista de espera y anunció incorporación de nuevos medicamentos
La ministra de Salud Pública dijo que la lista de personas en espera se ha ido reduciendo, además adelantó que pretenden incorporar nuevos procedimientos al plan de prestaciones de las mutualistas.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, adelantó que se quieren incorporar nuevos procedimientos y medicamentos al plan de prestaciones de las mutualistas, por ejemplo la anestesia para parto.
"Hoy es inadmisible que los usuarios de ASSE tengamos hoy 421 mil ciudadanos en listas de espera, usuarios de ASSE para ser atendidos por algún especialista".
"Están atendiendo a esos estudiantes porque el impacto que tiene en la comunidad es muy fuerte", dijo consejera de Codicen
Y añadió: "En estos meses se produjo una reducción del 8%, significa que paulatinamente desde que asume el directorio de ASSE se ha ido reduciendo esta lista de espera. 30 mil de estos 421 mil personas en lista de espera, están vinculadas al área de salud mental. No puede ser que tengamos 300 procedimientos hoy para incorporar al plan de prestaciones".
Dejá tu comentario