La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó este viernes que las 600.000 vacunas contra la gripe llegarán el 17 de marzo a Uruguay tras la comunicación recibida de parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Lustemberg confirmó que el 17 de marzo llegarán las vacunas contra la gripe y está todo listo para la vacunación
La ministra de Salud Pública instó a las personas a acercarse a los vacunatorios para recibir su dosis, especialmente a los grupos de riesgo.
Lustemberg aseguró que los vacuntarios están listos para comenzar con la campaña de inoculación junto al personal de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, para distribuir las vacunas apenas lleguen el país.
La ministra convocó a las personas a acercarse a los vacunatorios para recibir su dosis, teniendo en cuenta que la cepa que circuló en el hemisferio norte fue más virulenta y provocó más casos de internación. Las autoridades del MSP trabajan con las instituciones médicas para el fortalecimiento de los dispositivos asistenciales, pero reivindicó a la vacunación como mecanismo de prevención para proteger contra una enfermedad que es potencialmente mortal, principalmente en los grupos de riesgo.
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La vacuna es gratuita y universal, pero está especialmente indicada para personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y puérperas hasta los seis meses, niños mayores de seis meses y hasta los cinco años, personas inmunodeprimidas, personal de salud y de servicios esenciales (bomberos, policías), trabajadores de la salud, de residenciales y del sector avícola.
Lustemberg recomendó no concurrir a trabajar en caso de tener síntomas, en caso de poder circular usar tapabocas, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. En enero y febrero, se detectaron en el país los primeros casos de la variante de influenza A H3N2, recordó la ministra.
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