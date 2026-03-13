Lustemberg confirmó que el 17 de marzo llegarán las vacunas contra la gripe y está todo listo para la vacunación

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , confirmó este viernes que las 600.000 vacunas contra la gripe llegarán el 17 de marzo a Uruguay tras la comunicación recibida de parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Lustemberg aseguró que los vacuntarios están listos para comenzar con la campaña de inoculación junto al personal de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, para distribuir las vacunas apenas lleguen el país.

La ministra convocó a las personas a acercarse a los vacunatorios para recibir su dosis, teniendo en cuenta que la cepa que circuló en el hemisferio norte fue más virulenta y provocó más casos de internación. Las autoridades del MSP trabajan con las instituciones médicas para el fortalecimiento de los dispositivos asistenciales, pero reivindicó a la vacunación como mecanismo de prevención para proteger contra una enfermedad que es potencialmente mortal, principalmente en los grupos de riesgo.

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La vacuna es gratuita y universal, pero está especialmente indicada para personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas y puérperas hasta los seis meses, niños mayores de seis meses y hasta los cinco años, personas inmunodeprimidas, personal de salud y de servicios esenciales (bomberos, policías), trabajadores de la salud, de residenciales y del sector avícola.

Lustemberg recomendó no concurrir a trabajar en caso de tener síntomas, en caso de poder circular usar tapabocas, el lavado de manos y el uso de alcohol en gel. En enero y febrero, se detectaron en el país los primeros casos de la variante de influenza A H3N2, recordó la ministra.