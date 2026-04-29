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PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Viernes 1° de Mayo: "Jornada templada a cálida con buena presencia de sol, algunas lluvias en la noche en el noreste"

El meteorólogo anunció que las temperaturas oscilarán entre los 18° a 22° en la capital y áreas costeras, mientras que serán de 24° a 26°en el resto del territorio.

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El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este viernes 1° de Mayo habrá muy buena presencia de sol.

"Jornada templada a cálida con cielo parcialmente nublado, hacia la noche se inestabilizan las fronteras norte y noreste lo que puede provocar algunas lluvias", indicó.

Y agregó: "Las temperaturas máximas en la capital y áreas costeras serán de 18° a 22° y de 24° a 26°en el resto del país".

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En lo que respecta al tiempo para el sábado 2, el meteorólogo indicó que habrá viento y descenso de la temperatura en forma notoria, "más que nada la sensación térmica".

La temperatura en la capital "con suerte" será de 16° y por efecto del viento, la térmica llegará a los 11° en horas del mediodía. En la noche vuelven las heladas agrometeorológicas en todo el país con temperaturas de 4° a 6°.

"Y, aunque ustedes no lo crean, el domingo vuelven las temperaturas elevadas a todo el país", agregó.

Este jueves será una jornada con muy buena presencia de sol con agradables temperaturas. "Una jornada de mucho sol, muy agradables temperaturas, 20°, 22° la temperatura máxima en la capital; 26°, 27° en la parte norte y litoral, muy soleada".

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