Lustemberg aseguró que turistas que murieron de hantavirus en crucero no contagiaban cuando pasaron por Uruguay

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dio tranquilidad a la población este jueves que la pareja de turistas neerlandeses que falleció por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius no estaba en la fase de contagio cuando pasó por Uruguay.

Lustemberg confirmó que tras conocer el dato que la pareja había estado de visita en el país se activó la vigilancia epidemiológica, donde se chequeó el tiempo que los turistas estuvieron en Uruguay y dio garantías del resultado del relevamiento.

"En el período que estuvieron en nuestro país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio. Eso ya es certificado y lo vamos a comunicar", adelantó la titular del MSP.

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Las autoridades sanitarias uruguayas recibieron "comunicación a través del Centro Nacional de Enlace que es la vía oficial por la que se comunican estos eventos entre los países" y resolvieron la investigación para determinar la eventualidad de riesgos asociados.

El Ministerio de Salud de Argentina había reconstruido el itinerario de los turistas y logró determinar que recorrieron Chile, Uruguay y Argentina. La pareja entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero. Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el crucero el 1 de abril, recorrió en zigzag Argentina, Chile y Uruguay, pasando por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes.

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas.