RECIBÍ EL NEWSLETTER
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Lustemberg aseguró que turistas que murieron de hantavirus en crucero no contagiaban cuando pasaron por Uruguay

"En el período que estuvieron en nuestro país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio. Eso ya es certificado y lo vamos a comunicar", adelantó la ministra de Salud Pública.

lustemberg-hantavirus

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dio tranquilidad a la población este jueves que la pareja de turistas neerlandeses que falleció por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius no estaba en la fase de contagio cuando pasó por Uruguay.

Lustemberg confirmó que tras conocer el dato que la pareja había estado de visita en el país se activó la vigilancia epidemiológica, donde se chequeó el tiempo que los turistas estuvieron en Uruguay y dio garantías del resultado del relevamiento.

"En el período que estuvieron en nuestro país no estuvieron en la fase donde puede suceder el contagio. Eso ya es certificado y lo vamos a comunicar", adelantó la titular del MSP.

El virólogo Juan Cristina habló sobre el hantavirus. 
Seguí leyendo

"No va a pasar lo de la pandemia del coronavirus", aseguró virólogo sobre brote de hantavirus en crucero

Las autoridades sanitarias uruguayas recibieron "comunicación a través del Centro Nacional de Enlace que es la vía oficial por la que se comunican estos eventos entre los países" y resolvieron la investigación para determinar la eventualidad de riesgos asociados.

El Ministerio de Salud de Argentina había reconstruido el itinerario de los turistas y logró determinar que recorrieron Chile, Uruguay y Argentina. La pareja entró a Argentina el 27 de noviembre y, tras recorrer el país en auto, cruzó a Chile el 7 de enero. Entre esa fecha y el día en que se embarcaron en el crucero el 1 de abril, recorrió en zigzag Argentina, Chile y Uruguay, pasando por distintos puntos donde hay registro de la cepa Andes.

Según la OMS, la incubación del hantavirus es de una a ocho semanas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Tiene 66 años

Una mujer está en coma porque un delincuente la quiso rapiñar y provocó que se golpeara en la cabeza
PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS

Aduanas incautó nueve vehículos extranjeros de alta gama que circulaban en infracción al régimen de turistas
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
Sociedad

Darcy cierra su unidad productiva y despide a más de 30 trabajadores: "Recibimos la noticia por mail", dijo empleada
MIRÁ EL MAPA CON LAS ZONAS MÁS AFECTADAS

Advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para una gran parte del país

Te puede interesar

Bebé de seis meses está en el CTI con un impacto de bala en la cabeza tras ataque a tiros en Malvín Norte
LA BALA QUEDÓ EN EL CRÁNEO

Bebé de seis meses está en el CTI con un impacto de bala en la cabeza tras ataque a tiros en Malvín Norte
Fortaleza del Cerro. Foto: archivo Subrayado.
CERRO

Disparos en la fortaleza del Cerro dejan a un hombre con una herida de bala en la cabeza
Fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de Nubel Cisneros
SE ADELANTÓ EL INVIERNO

Fin de semana muy frío, con mínimas de 0 grado, lluvias y viento fuerte; el informe de Nubel Cisneros

Dejá tu comentario