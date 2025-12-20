Lula llamó a la Unión Europea a tener "coraje" para firmar el acuerdo comercial con el Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , pidió este sábado a los líderes de la Unión Europea que tengan "coraje" para sacar adelante el acuerdo comercial con el Mercosur , en una cumbre en Brasil en que los sudamericanos dieron muestras de impacientarse con el retraso de la firma.

La cita del bloque que se celebró este sábado en la ciudad de Foz do Iguaçu debía servir para rubricar este acuerdo de libre comercio, pero las reticencias de Francia e Italia lo impidieron en el último momento.

"Sin voluntad política y coraje de los dirigentes no será posible concluir una negociación que ya se arrastra desde hace 26 años", dijo Lula durante la cumbre del bloque.

Lula confió en que la firma se lleve finalmente a cabo en enero, como indicó la Comisión Europea el jueves.

"Mientras tanto, el Mercosur seguirá trabajando con otros socios", afirmó el mandatario brasileño.

Según Lula el bloque ha tenido acercamientos comerciales con Canadá, Emiratos Árabes Unidos e India.

En Europa, los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

Lula explicó esta semana que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le aseguró que su país estará listo para firmar en las próximas semanas.

"Según (la presidenta de la Comisión Europea) Ursula von der Leyen y (el presidente del Consejo Europeo) António Costa, no habrá posibilidad de que Francia, por sí sola, impida el acuerdo", dijo Lula.

En cambio, Alemania, España y los países nórdicos son favorables al pacto que permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica.

VENEZUELA

Lula da Silva afirmó este sábado que una guerra en Venezuela provocaría "una catástrofe humanitaria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lleva adelante una campaña de ataques contra embarcaciones de supuestos traficantes de drogas en aguas cercanas a Venezuela y el viernes no descartó una guerra con el país caribeño.

"Cuatro décadas después de la guerra de las Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional", dijo Lula durante el encuentro de jefes de Estado del bloque sudamericano.

"Una intervención armada en Venezuela sería una catástrofe humanitaria para el hemisferio y un precedente peligroso para el mundo", advirtió el izquierdista.

Los ataques de Estados Unidos en el Caribe dejaron hasta el momento al menos 104 muertos.

Trump, preguntado el viernes en una entrevista telefónica con la emisora NBC News si descartaba una guerra, contestó: "No lo descarto".

"Los límites del derecho internacional están siendo probados", dijo el sábado Lula.

El mandatario brasileño se ofreció esta semana a mediar en la crisis entre Washington y Caracas para hallar una salida diplomática y evitar un conflicto armado.

