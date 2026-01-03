RECIBÍ EL NEWSLETTER
relaciones internacionales

Lula da Silva y Javier Milei otra vez enfrentados sobre la situación de Venezuela

El presidente argentino manifestó su apoyo total al operativo que "significa la caída del régimen de un dictador" y el brasileño condenó el ataque de EE.UU. a Venezuela porque “supera una línea inaceptable”.

000_88QW3WF

La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro el sábado alarmó a toda la comunidad internacional, y tanto los aliados como los enemigos de Washington y Caracas opinaron en redes sociales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa".

"Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", enfatizó el mandatario.

partido independiente espera que se abra el camino definitivo hacia la recuperacion de la libertad y la democracia
Seguí leyendo

Partido Independiente espera que se abra "el camino definitivo hacia la recuperación de la libertad y la democracia"

Agregó que "Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2007436536590012845&partner=&hide_thread=false

Quien también se expresó fue Javier Milei, quien habló con noticias LN+ y dijo que "la operación de Estados Unidos "significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones (...) Y eso no solo es bueno para Venezuela sino que es bueno para la región".

El presidente argentino se refirió al enfrentamiento que tuvo en el pasado con Lula Da Silva, en la cumbre del Mercosur, opinando sobre este mismo tema.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2007448507523703197&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

El lugar del accidente donde murió la uruguaya oriunda de Fray Bentos. Foto: Celso Bel.
SINIESTRO EN RUTA 136

Murió la mujer embarazada lesionada tras el choque frontal en el que falleció su pareja y una uruguaya
ÚLTIMO MOMENTO

Trump asegura que Maduro fue "capturado y sacado" de Venezuela
internacionales

Primeras reacciones de figuras políticas uruguayas al ataque de Estados Unidos a Venezuela
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Fin de semana con alivio en la temperatura, pero los Reyes traen otra vez el calor por encima de 30º
NECESITAN USD 5.000

Familia de Nicolás Terra, fallecido en siniestro de tránsito en Miami, solicita colaboración para repatriar el cuerpo

Te puede interesar

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición pacífica
conflicto EEUU Venezuela

Trump difunde foto de Maduro y afirma que EE.UU. administrará Venezuela hasta que haya transición "pacífica"
Orsi en la entrevista con Búsqueda: Foto: FocoUy video
relaciones internacionales

Orsi convoca a su gabinete ante situación de Venezuela: "el fin no puede justificar los medios"
Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones video
Estados Unidos en Venezuela

Cronología de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y primeras repercusiones

Dejá tu comentario