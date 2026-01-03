Lula da Silva y Javier Milei otra vez enfrentados sobre la situación de Venezuela

La operación militar de Estados Unidos contra Venezuela para capturar a su presidente Nicolás Maduro el sábado alarmó a toda la comunidad internacional, y tanto los aliados como los enemigos de Washington y Caracas opinaron en redes sociales.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo en X que el ataque a Venezuela y la captura de Maduro "sobrepasan una línea inaceptable". Pidió a la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, "responder de forma vigorosa".

"Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a los países, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo", enfatizó el mandatario.

Agregó que "Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LulaOficial/status/2007436536590012845&partner=&hide_thread=false Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em… — Lula (@LulaOficial) January 3, 2026

Quien también se expresó fue Javier Milei, quien habló con noticias LN+ y dijo que "la operación de Estados Unidos "significa la caída del régimen de un dictador que venía trampeando las elecciones (...) Y eso no solo es bueno para Venezuela sino que es bueno para la región".

El presidente argentino se refirió al enfrentamiento que tuvo en el pasado con Lula Da Silva, en la cumbre del Mercosur, opinando sobre este mismo tema.