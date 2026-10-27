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REPERCUSIONES

Lula da Silva dice que una fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos sería "vergonzosa"

"El ciudadano que sale escondido de su país es que debe alguna cosa (...). Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso", dijo el reelecto presidente.

AFP

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El presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva dijo este martes que sería "vergonzosa" una fuga de Brasil a Estados Unidos del conservador Flávio Bolsonaro, aunque afirmó no tener informaciones "precisas" al respecto.

"El ciudadano que sale escondido de su país es que debe alguna cosa (...). Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso", señaló en alusión a Bolsonaro, a quien derrotó en las elecciones del domingo.

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FUENTE: AFP

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