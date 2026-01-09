RECIBÍ EL NEWSLETTER
BRASIL

Lula da Silva celebra acuerdo UE-Mercosur como "día histórico para el multilateralismo"

Es "una victoria para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques", agregó el presidente de Brasil.

AFP

AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró este viernes como "un día histórico para el multilateralismo" la aprobación en la Unión Europea del acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

"En un escenario internacional de creciente proteccionismo y unilateralismo, el acuerdo es una señal en favor del comercio internacional como factor de crecimiento económico, con beneficios para ambos bloques", publicó Lula en la red social X.

Como potencia agrícola, Brasil es uno de los principales beneficiarios del convenio, que se firmará el 17 de enero en Paraguay.

AFP
Para el gigante sudamericano representa una oportunidad de expandir sus exportaciones de carne, soja, arroz y miel a Europa, a cambio de abrir su mercado a vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos.

Tras más de 25 años de negociaciones, y pese a la oposición de países como Francia, Polonia, Irlanda y Hungría, el pacto fue aprobado este viernes por la UE, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado conjunto de más de 700 millones de personas.

"Amplía las alternativas para las exportaciones brasileñas y las inversiones productivas europeas, y simplifica las normas comerciales para ambas partes", expresó Lula.

Es "una victoria para el diálogo, la negociación y el compromiso con la cooperación y la integración entre países y bloques", agregó.

Lula ha sido un férreo impulsor del pacto. En la cumbre del Mercosur de diciembre en Foz do Iguaçu, había exigido "coraje" y "voluntad política" a los dirigentes europeos para materializarlo.

