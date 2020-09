Luis Suárez se fue emocionado de Barcelona: las claves de su pase a Atlético Madrid

Esta mañana el jugador se presentó en el predio de entrenamiento y se despidió de sus compañeros. Los periodistas que cubren las practicas registraron el momento en que Suárez se va visiblemente emocionado.

Luis Suárez se marcha entre lágrimas tras haberse despedido esta mañana de sus compañeros... - Se pone punto y final a la etapa de uno de los mejores

UN EQUIPO IDEAL PARA ÉL

Luis Suárez tenía claro que el Atlético sería su destino. Es un equipo ideal para él. Conoce el sistema de juego de Simeone y le calza justo. El jugador no quería ir a Juventus y descartóal Ajax a esta altura, pese a los vínculos afectivos que tiene con ese club. Para Simeone era Suárez o Suárez. El presidente del Aleti Gil Marín se implicó como lo hizo en su día con "El Guaje" Villa. Para Suárez era el rojiblanco o cumplir el contrato sentado en las gradas.

Eii919RWoAA6wbP.jpg En el Wanda ya se ilusionan con la llegada del goleador

LOS 15 PALOS DE GRIEZMANN

Barcelona tenía dos motivos para no dejarlo ir. El primero era de índole económico y el otro deportivo. A último momento, el club culé sumó al Aleti a los cinco equipos competidores directos en los que no podría ser traspasado. Obviamente a la actual directiva y cuerpo técnico no le sería de gran promoción que Suárez se convirtiera en factor decisivo en su nuevo equipo, en especial contra el club de procedencia y con el que suele batirse en instancias decisivas. Pero sobre todo no quería que acabara en el mismo club que le sacó 15 millones más por el traspaso de Griezmann y encima lo hiciera gratis.

SUAREZ MESSI SEPARACION

SUÁREZ ENTRENABA CALLADO, PERO...

El salteño estuvo a punto de hacer una conferencia de prensa contando su verdad. Esto bajó algunos cambios al conflicto y aceleró la salida. Bartomeu temió durante horas que pagar el finiquito a Suárez para que acabara de rojiblanco podría acabar en una denuncia del sector del club que lo quiere fuera ya. Obligó al dirigente a presionar para obtener una contraprestación. Y la logró en forma de variable por la Champions.

DINERO A CAMBIO DE RENDIMIENTO

Al mismo tiempo Barça podría llegar a cobrar 4 millones en variables: dos cada año si el Atlético y Suárez llegan a cuartos de final de la Champions League.

Para llegar al equipo rojiblanco Suárez verá reducido sustancialmente la ficha, cobrará nueve millones de euros netos por campaña. Pero el equipo de origen pagará el resto de sus ingresos al menos durante el primer año.

El contrato sería por dos años. Nada mal para Suárez quien cumplirá 34 años en enero de 2021.

KOEMAN ESTABA RESIGNADO A QUEDÁRSELO

Todo este proceso se vivía entre la sorpresa de un vestuario que sabía de la voluntad del delantero de marcharse. El propio Koeman no daba crédito aunque asumía tanto que se iba a quedar que iba a convocar al punta en el próximo partido ante el Villarreal. El entrenador holandés estaba alerta a los problemas de vestuario que se pudieran ocasionar. La relación de Suárez con Messi era un problema desde su punto de vista.

000_1X23KF.jpg

¿SU COMPAÑERO DE ATAQUE SERÁ DIEGO COSTA?

El cuadro colchonero dejará stand by la salida de Diego Costa, que viene de un año de lesiones. Había interés por él por parte del Fenerbache y todavía no esta descartado el pase. En las últimas horas salió Álvaro Morata hacia la Juventus, por lo que Suárez era el número uno de la lista. El dos era Edinson Cavani, con quien ya había estado en negociaciones semanas atrás. Las encuestas entre hinchas concluyen que hay preferencia para que se vaya Costa y no Morata, más joven y con mayor posibilidad de recorrido en el club. Otras de las opciones es ponerle cerca a Joao Félix, la joven estrellas portuguesa de gran rendimiento durante su primer año en La Liga.

Los hinchas mientras tanto se entretienen pensando como apoyar a "El Pistolero".

LLEGA OTRO URUGUAYO

Esta temporada Atlético quiere contar con Lucas Torreira, cedido por Arsenal. Para que el fraybentino llegue debe irse Héctor Herrera. También llegarán el zaguero Kieran Trippier y Vrsaljko en el lateral derecho.