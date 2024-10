Luis Suárez salió duro contra Bielsa: contó cómo cambió el Complejo Celeste y dijo que varios jugadores se quisieron ir

Consultado sobre si le planteó a Bielsa las diferencias que sentía en el trato y lo que había cambiado la convivencia en el Complejo Celeste, Suárez respondió: “No, no porque conocía la situación y sabiendo que él, es sabido en el fútbol que él no es de lidiar mucho con los supuestos líderes, o los jugadores con experiencia, que no le gusta, prefería evitar todos eso porque estaba la Selección por encima y no quería meterme en ese momento, que yo era partícipe de la Selección, no quería ser partícipe de un problema, pero sí surgieron algunas cosas que a él no se las dije pero las daba a entender y parecía que era preferible callarme en ese momento para evitar un roce porque hubo algunas situaciones en la Copa América que duelen. A mi me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América y había que callar por respeto a la Selección en ese momento”.

“Los jugadores van a llegar a un límite que van a explotar. En la Copa América hubo compañeros que se plantearon hasta, Luis, juego la Copa América y no juego más. Estamos llegando a un punto difícil. Después te vas, te sana todo eso y vas porque querés a tu país, querés a tu selección y todos morimos por representar a tu país”, apuntó.

El Complejo Celeste

Sobre la convivencia en el Complejo Celeste, el salteño agregó: “A los utileros les encantaba les encantaba el oficio, a los cocineros, a los fisio, a todos, a la gente del Complejo les encantaba trabajar con el maestro, con el profe Ortega, con el “Tornado” Alonso, de la exigencia que tenían, traeme un cono para acá, uno para allá y ellos lo hacían, encantados de la vida lo hacían, se dormían a las 4 de la mañana, se levantaban a las 9, no es eso, es de por lo menos dejame disfrutar después mi momento, dejame de que estoy acá con Luis, con Fede, con Josema, con Nico, estoy con esa gente, que los veo allá y estoy trabajando para ellos y lo disfruto y todo eso se perdió hoy en el Complejo”.

“En mi última convocatoria estaba jugando al truco y veía que pasaban por atrás y veían quién era que estaba jugando al truco. No sé, hay cosas que me llaman mucho la atención. Ibas al Complejo, no te miento, estábamos cenando o merendando y veías la televisión por todos lados prendida, mirando fútbol, hoy en día hay una escondida atrás, todo apagado, todo en silencio, y es como que entrás y decís ¿a dónde estoy entrando?”, dijo Suárez, y contó algo especial de Minguta, el utilero amigo de los jugadores: “Minguta tiene que ir por atrás del Complejo, a comer ahí, no puede pasar por la cocina, te estoy hablando de Minguta, una persona que lleva 30 años. ¿Por qué Minguta no se puede cruzar con los jugadores en el comedor a la hora que los jugadores coman? ¿Por qué jugadores de experiencia que hoy son entrenadores, el flaco Fernández, el Ruso Pérez tienen que comer en la barbacoa y no cruzarse con los jugadores? Nosotros antes convivíamos con toda esa gente, con alegría, era espectacular todo lo que se vivía. Hoy estás hablando en la cocina con un fisio y está mirando para atrás a ver si viene alguien, si lo ve alguien, ¿por qué eso, si ya hizo su trabajo, hizo su función, y hoy en día no puede disfrutar y compartir momentos con nosotros”.

Agustín Canobbio

Acerca de lo que ocurrió con Agustín Canobbio, Suárez contó: “Ahí hay un malentendido, que no fue de alcanza pelotas que lo puso a Agus, sino que vieron que había tres sparring de la sub 20 y a Agus lo puso con los sparring a hacer los pases de sparring y a los sparring a hacer los movimientos que en realidad tenían que hacer los jugadores, y un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no podés dar a entender o hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Y molesta, lo entiendo a Agus, lo voy a bancar a Agus en esta porque es entendible y bastante se contuvo y es normal que llegara a esa situación”.

Cavani

Al final, sobre si habló de esto con Cavani, el goleador histórico de la Selección contó que sí lo hizo: “Hablé con Edi cuando él anuncia lo de él y yo lo mío. Y en esos mensajes los dos opinamos lo mismo, lo que nos duele dejar la Selección, por todo lo que vivimos y de la forma que realmente nos duele dejar la Selección y más de la forma en que estábamos, que nos sentíamos con capacidad”.