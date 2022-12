Luis Suárez: "No hay que buscar excusas y hay que rendir adentro de la cancha"

“El jugador de fútbol muchas veces, apenas termina el partido, se pueden decir algunas palabras que se pueden malinterpretar. No es el mensaje del entrenador, porque no hay un entrenador en el mundo que diga, no salgas a ganar. Somos los jugadores los que debemos interpretar el juego que propone. Ni el Tornado ni Tabárez ni Luis Enrique te dicen de no salir a ganar. Josema dice que no salimos a ganar y es claramente una autocrítica. Hay que responder en la cancha con las ideas claras de salir a ganar”, dijo Suárez.