Peñarol y Defensor Sporting empataron 1-1 en el Campeón del Siglo por la penúltima fecha del Torneo Apertura

Peñarol empató 1-1 ante Defensor Sporting en el estadio Campeón del Siglo por la fecha 14 del Torneo Apertura.

El gol del mirasol fue convertido por Leandro Umpiérrez a los 18' y para los violetas anotó Brian Montenegro, a los 22' del segundo tiempo.

El arquero Washington Aguerre fue expulsado en los descuentos tras reclamar una falta y luego patear la pelota hacia la tribuna.

El carbonero salió a la cancha con un equipo alternativo ya que se prepara para viajar a Buenos Aires para enfrentar a Platense por el partido de vuelta de Copa Libertadores.

"Creo que el equipo mejoró mucho, generamos buenas cosas, desde mi punto de vista merecimos, pero no pudimos concretar ese segundo gol que tuvimos las posibilidades y terminamos empatando, pero creo que el equipo mostró una mejor cara. Fuimos superiores y no supimos resolverlo. Ya está, a pensar en el jueves y traer un buen resultado", dijo Aguirre.

Y agregó: "Me quedé con una rara sensación obviamente al no darse el resultado. La verdad que el equipo se entregó, jugó, jugaron varios pibes nuevos que están debutando, volvió Barbas también que es un muy buen jugador. Hay cantidad de cosas buenas que pasan que capaz no lucen por no haber ganado, pero bueno, tenemos que ver un poco más allá".

Los dirigidos por Diego Aguirre necesitaban ganar para sumar unidades para la Tabla Anual, pero no pudieron con un pálido Defensor por lo que se encuentran en la cuarta posición con 24 puntos; están por debajo de Racing (líder y campeón del torneo 31 puntos), Deportivo Maldonado que tiene 26 y Albion que tiene 25.

El encuentro estuvo arbitrado por Mathías De Armas y el VAR estuvo a cargo de Diego Dunajec.

El mirasol se prepara para jugar el jueves ante Platense en Buenos Aires por Copa Libertadores.