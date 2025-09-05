RECIBÍ EL NEWSLETTER
Luis Suárez fue sancionado con seis fechas en la Leagues Cup por escupir a un rival

El Pistolero se pierde la totalidad de la próxima edición del torneo, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre.

El castigo implica que el Pistolero, de 38 años, se pierda la totalidad de la próxima edición del torneo que reúne a los clubes mexicanos y de la liga norteamericana (MLS), indicó Leagues Cup en un comunicado.

Suárez, sin embargo, puede no llegar a cumplir la sanción debido a que su contrato con Las Garzas finaliza en diciembre y no se ha reportado el inicio de negociaciones para renovar.

"No es la imagen que quiero dar. Me siento mal por lo ocurrido": Suárez pidió perdón tras escupir a rival

