RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban

El auto en el que el padre se llevó por la fuerza a sus hijos, desde Mercedes, fue hallado este viernes de mañana sumergido en el arroyo Don Esteban, Río Negro. Los cuerpos de los dos niños y el hombre estaban dentro.

La Policía y los buzos de la Armada hallaron en la mañana de este viernes los cuerpos de Andrés Morosini (28) y de sus hijos Alfonsina (2) y Francisco (6). El hombre los había sacado por la fuerza de la casa de su expareja a las diez de la mañana del miércoles.

Fuentes que participan del operativo dijeron a Subrayado que las víctimas estaban dentro del auto BYD F0 rojo, sumergido en el arroyo Don Esteban, ubicado en el kilómetro 58 de la ruta 20, Río Negro.

Al lugar llegó poco antes de la hora 10:00 la Policía Científica y un tractor para quitar el vehículo del agua. Las familias del hombre y de los niños fueron convocadas al lugar para darles detalles de lo ocurrido, en base a lo que la Policía sabe al momento.

Comando de Policía Nacional dirige la búsqueda de los niños en Río Negro y coordina con el Ejército para ampliar la búsqueda

En la mañana de este viernes la ruta 20 está cortada en ese tramo.

En la tarde de este jueves la Policía halló huellas de un auto liviano que dejaban la ruta 20 y terminaban en ese arroyo. Desde entonces la Policía montó allí un gran operativo que incluyó la presencia del comando policial.

Al caer la tarde del jueves llegaron los buzos de la Armada Nacional y ya de noche comenzaron un rastrillaje por el arroyo. Periciaron unos 100 metros pero la búsqueda terminó sobre las diez y fue retomada a las siete de la mañana de este viernes.

La búsqueda incluyó recursos por aire, tierra y agua. Drones, un helicóptero, buzos, perros del plantel K9 de Río Negro, Soriano y Montevideo, y decenas de policías de varias unidades.

Morosini tenía medidas cautelares de no acercamiento a su familia en un radio de 50 metros por una denuncia de violencia de género. Él y la madre de los niños estaban separados desde hacía poco tiempo.

