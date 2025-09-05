Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"

Las autoridades policiales se reunieron este viernes, tras el doble homicidio de los niños de 2 y 6 años, por parte de su padre, que se suicidó.

El jefe de Policía de Soriano, Luis Enrique Rodríguez, dio un análisis primario del hecho. “Un caso donde primó la premeditación del autor, la inmediatez y fueron todo situaciones instantáneas”, sostuvo. “Cuando nuestra unidad tiene noticia, la persona ya había salido del departamento. Cuando empezamos la acción, ya gran parte de eso había pasado”, sostuvo. Señaló que estiman que el vehículo circuló a una velocidad superior a los 120 kilómetros por hora, "eso atentó con todo".

También aseguró que la "situación movilizó a toda la policía y a toda la población”. “Nuestra Policía en ningún momento ocultó ninguna información, fue clara, transmitió todo y cuál fue nuestro despliegue”, dijo.

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, se refirió al trabajo coordinado entre distintas reparticiones policiales para dar con el paradero de los dos niños.

Habló de la “congoja que nos da este momento” y señaló que la investigación continúa. “Quiero dar la garantía a la comunidad de que lo dejamos todo y desde el primer momento la Jefatura alertó y cumplió con todos los protocolos”, remarcó.