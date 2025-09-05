RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASO DE FILICIDIO EN EL LITORAL

Directora de Género de Interior: "No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen, tenemos que actuar"

"Cuando la Policía toma conocimiento las cosas ya pasaron. Es importante entonces llamar a la sociedad, a toda la población, a revisarnos, ver", expresó July Zabaleta.

La directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, participó de la conferencia de prensa tras el doble homicidio de los niños hermanos Alfonsina y Francisco, por parte de su padre, Andrés Morosoni, en el litoral.

“No son situaciones que se dan de un minuto para el otro. Son situaciones estructurales. A estos niños no los perdió solamente la familia, los perdimos todos como sociedad, porque este es un problema estructural", afirmó la jerarca.

"Estamos fallando como sociedad, no estamos pudiendo ver la forma violenta en que nos relacionamos y muchas veces subestimamos. No es este el caso, porque todo lo que se podía hacer se hizo, pero después tenemos que trabajar realmente con toda la población para prevenir, que esto no vuelva a suceder. No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen. Tenemos que actuar. Cuando la Policía toma conocimiento las cosas ya pasaron. Es importante entonces llamar a la sociedad, a toda la población, a revisarnos, ver, escuchar, y poder ver qué granito de arena podemos poner cada uno para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que estas cosas se prevengan antes de que llegue la Policía”, añadió.

psicologo forense: se pueden mostrar en redes como que son padres carinosos, pero la realidad la desconocemos
Psicólogo forense: "Se pueden mostrar en redes como que son padres cariñosos, pero la realidad la desconocemos"

Manuela Reguera, directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía, explicó que acompañan a la familia desde “el primer día” y que están trabajando en “estrategias de cuidado” para seguir apoyando.

