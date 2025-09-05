Directora de Género de Interior: "No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen, tenemos que actuar"

“No son situaciones que se dan de un minuto para el otro. Son situaciones estructurales. A estos niños no los perdió solamente la familia, los perdimos todos como sociedad, porque este es un problema estructural", afirmó la jerarca.

"Estamos fallando como sociedad, no estamos pudiendo ver la forma violenta en que nos relacionamos y muchas veces subestimamos. No es este el caso, porque todo lo que se podía hacer se hizo, pero después tenemos que trabajar realmente con toda la población para prevenir, que esto no vuelva a suceder. No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen. Tenemos que actuar. Cuando la Policía toma conocimiento las cosas ya pasaron. Es importante entonces llamar a la sociedad, a toda la población, a revisarnos, ver, escuchar, y poder ver qué granito de arena podemos poner cada uno para que estas cosas no vuelvan a suceder, para que estas cosas se prevengan antes de que llegue la Policía”, añadió.