PRESIDENTE

Orsi suspendió visita a la Expo Prado por lo sucedido en Río Negro y mantiene contacto con el ministro del Interior

El presidente Orsi tenía previsto participar este viernes de la inauguración de la Expo Prado. Suspendió su agenda pública por el homicidio de dos niños a manos de su padre.

Orsi. Foto: FocoUy

Orsi. Foto: FocoUy

El presidente Orsi tenía previsto participar este viernes de la inauguración de la Expo Prado, pero decidió suspender toda su agenda pública por el homicidio de dos niños a manos de su padre en el departamento de Río Negro.

Según supo Subrayado, Orsi suspendió su visita al Prado en señal de respeto por lo sucedido, y mantiene contacto permanente con el ministro del Interior Carlos Negro, que este viernes de tarde dará una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Soriano.

El miércoles de mañana Andrés Morosini sacó por la fuerza de la casa de la madre a sus dos hijos, de 2 y 6 años, en la ciudad de Mercedes, Soriano.

De ahí se fue en su auto hasta el kilómetro 58 de la ruta 20, en Río Negro, donde sumergió el vehículo en el arroyo Don Esteban con los niños adentro.

Este viernes de mañana la policía y los buzos de la Armada encontraron el auto y los tres cuerpos adentro.

