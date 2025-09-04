"No es la imagen que quiero dar. Me siento mal por lo ocurrido": Suárez pidió perdón tras incidente en la final de la Leagues Cup

El delantero uruguayo Luis Suárez , del Inter Miami, ofreció disculpas este jueves por su "comportamiento" en la riña posterior a la final de la Leagues Cup el domingo, durante la cual escupió a un miembro del cuerpo técnico del campeón, Seattle Sounders.

"Fue un momento de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", indicó el atacante, de 38 años, en una historia en Instagram .

Y agregó: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así. Me siento mal por lo ocurrido y no quería dejar pasar la oportunidad de reconocerlo y pedir perdón a todos los que se sintieron mal por lo que hice".

Seguí leyendo Uruguay va por confirmar la clasificación al Mundial esta noche ante Perú; con un empate alcanza

El uruguayo escupió a Gené Ramírez, integrante del cuerpo técnico y el staff del rival, al finalizar el partido y en medio de empujones y forcejeos.

Las cámaras de televisión siguieron a Suárez que fue sobre el banco de suplentes de Seattle y allí se vio cómo escupe al rival que, más tarde, en la zona de vestuarios, bromeó al decir: “Esperaba la mordida”.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 19.24.53

El incidente

Cuando los jugadores rivales comenzaban a festejar tras el pitazo final, Suárez corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

El fogueado mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter de Lionel Messi, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras registraron a Suárez gritando y escupiendo a un asistente técnico de Seattle, en un nuevo episodio polémico sobre el césped protagonizado por el goleador histórico de la Celeste.

El incidente se considera uno de los peores en la historia de la novel competición, que se juega desde 2019, y no se descartan sanciones.

FUENTE: Subrayado y AFP