RECIBÍ EL NEWSLETTER
MANIFESTACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Instalarán mesa de trabajo en primer nivel de gobierno para revisar sistema de respuesta en violencia doméstica

Participarán la presidenta de INAU, Claudia Romero; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier; integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual; y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

soledad-gonzalez-mesa-violencia

Integrantes de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual se manifestaron este viernes frente a Torre Ejecutiva por el homicidio de los niños Alfonsina de 2 años y Francisco de 6, muertos por su padre tras arrojarse en auto a un arroyo en Río Negro, y se reunieron con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

Tras el encuentro, se anunció la instalación de una mesa de trabajo en el primer nivel de gobierno en la que participará la presidenta de INAU, Claudia Romero; la directora de Inmujeres, Mónica Xavier; integrantes de la red y Sánchez. El objetivo es "revisar todo el sistema de respuesta" y "empezar a establecer una hoja de ruta", afirmó Soledad González.

La activista apostó a realizar los cambios necesarios para dar una respuesta efectiva que logre proteger a niños, niñas y a las madres denunciantes. Entre los cambios, se refirió a la revisión de la cantidad de servicios especializados, tiempos de respuesta, equipos de evaluación de riesgo, juzgados especializados en género y el rol de la Fiscalía y del Poder Judicial. "Hay a todo nivel que revisar su accionar y su responsabilidad a la hora de brindar respuesta, protección, contención y reparación a quienes sufren violencia de género o violencia machista", afirmó.

nos vamos pensando que mas podemos hacer como estado, dijo carlos negro tras homicidio de ninos en rio negro
Seguí leyendo

"Nos vamos pensando qué más podemos hacer como Estado", dijo Carlos Negro tras homicidio de niños en Río Negro

En cuanto a las falencias, Teresa Herrera se refirió a "inadecuadas evaluaciones de riesgo". "Si hubiera habido una adecuada evaluación de riesgo no estaríamos en la situación que estamos ahora y eso es en forma permanente, por eso, hay que revisar todos los protocolos", agregó. Además de falta de recursos, apuntó a falta de capacitación y de tener el personal adecuado.

Por último, Herrera planteó la necesidad de derogar la ley de tenencia compartida aprobada en el gobierno de Lacalle Pou.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
BUZOS RASTRILLARON 100 METROS

Retoman esta mañana en el arroyo Don Esteban la búsqueda de los niños que fueron sacados de su casa a la fuerza por su padre
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El invierno se va a ir, pero va a dar paso prácticamente a un verano adelantado", anunció Nubel Cisneros
Paula Goyeni 

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro
PRESIDENTE

Orsi suspende visita a Expo Prado por lo sucedido en Río Negro y mantiene contacto con el ministro del Interior

Te puede interesar

Instalarán mesa de trabajo en primer nivel de gobierno para revisar sistema de respuesta en violencia doméstica video
MANIFESTACIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Instalarán mesa de trabajo en primer nivel de gobierno para revisar sistema de respuesta en violencia doméstica
Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con premeditación e inmediatez
HOMICIDIO DE NIÑOS EN RÍO NEGRO

Jefe de Policía de Soriano afirmó que el hombre que mató a sus hijos actuó con "premeditación" e "inmediatez"
Directora de Género de Interior: No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen, tenemos que actuar video
CASO DE FILICIDIO EN EL LITORAL

Directora de Género de Interior: "No podemos quedarnos esperando a que estas cosas pasen, tenemos que actuar"

Dejá tu comentario