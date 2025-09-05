"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro

Dos niños de 6 y 2 años fueron asesinados por su padre en Río Negro . La fiscal a cargo de la investigación, Paula Goyeni, estuvo desde primera hora este viernes en el arroyo Don Esteban donde ocurrió el hallazgo de los tres cuerpos en el auto sumergido.

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que fue posible realizar en coordinación constante con la Policía", se limitó a decir Goyeni al ser consultada por la prensa. Lamentó lo ocurrido y recordó que en la tarde habrá una conferencia de prensa.

Esa instancia estará encabezada por el ministro del Interior, Carlos Negro, y será en la Jefatura de Policía de Soriano. También participarán representantes de la Fiscalía.

Seguí leyendo Presiones, persecución y amenazas a fiscales, lo que le pasó a Ricardo Perciballe, fiscal de lesa humanidad

Fue un buzo de la Armada que antes de las diez de la mañana de este viernes encontró el auto sumergido en el arroyo. A una profundidad de entre 4 y 5 metros. En el interior del vehículo –un BYD F0– estaban los tres cuerpos.

Francisco y Alfonsina habían sido sacados por la fuerza por su padre cuando se encontraban en la casa de su madre en Mercedes, Soriano. "No los vas a ver más", le dijo el hombre a su expareja, con quien estaba separado desde hacía poco tiempo. La mujer hizo la denuncia ante la Policía.

Eso ocurrió a las diez de la mañana del miércoles y, cuarenta y ocho horas después, ocurrió el hallazgo. El hombre manejó por las rutas 2, 24 y 20. Al dejar la última de estas rutas, ingresó hacia el arroyo Don Esteban.

mapa-homicidio-niños-padre-ruta-20-rio-negro Imagen: Subrayado. Recorrido realizado por el homicida con sus hijos.

Las pericias realizadas permitirán conocer más detalle de lo ocurrido en esos dos días.