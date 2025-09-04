"El invierno se va a ir, pero va a dar paso prácticamente a un verano adelantado", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que a fines de setiembre es probable que comiencen a registrarse elevadas temperaturas.

"Todavía el invierno no quiere irse. El invierno se va a ir, pero va a dar paso prácticamente a un verano adelantado".

Y añadió: "A fin de mes es muy probable que ya tengamos temperaturas elevadas. Fue el invierno más frío de los 30 años".

Para este viernes, pronosticó una jornada fría con heladas con pasaje de nubosidad en horas del mediodía, con lloviznas en la zona costera. "Es muy baja la probabilidad, pero puede dar agua, son chaparrones de frío".

En horas de la noche se despeja y en la madrugada estará muy frío con temperaturas por debajo de cero grado, en gran parte del país con importante presencia de heladas.

"Helada sobre el barro: lluvia, el lunes tenemos lluvias", anunció.