Luis Suárez escupió a un rival y se expone a una sanción: "Esperaba la mordida", dijo el hombre salivado por el uruguayo

Luis Suárez volvió a ser noticia mundial por mal comportamiento dentro de la cancha. El Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders y el uruguayo escupió a Gené Ramírez, integrante del cuerpo técnico y el staff del rival.

Fue al finalizar el partido y en medio de empujones y forcejeos. Las cámaras de televisión siguieron a Suárez que fue sobre el banco de suplentes de Seattle y allí se vio cómo escupe al rival que, más tarde, en la zona de vestuarios, bromeó al decir: “Esperaba la mordida”.

Y es que el uruguayo tiene antecedentes de inconducta que, ahora, otra vez, lo exponen a una posible sanción que de acuerdo al reglamento del torneo internacional podría ser de seis partidos sin jugar.

A lo largo de su brillante carrera deportiva, Suárez protagonizó varios episodios polémicos, como las mordidas a rivales, lo que en total derivó en 34 partidos de suspensión y cuatro meses inhabilitado para participar de cualquier tipo de competición. Esto fue tras la mordida en el Mundial de Brasil 2014.

