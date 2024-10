"Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien", "va a ser inevitable tener una charla", dijeron Nández y Rochet

El arquero de la selección comentó que aún no han hablado entre ellos, pero que seguramente lo hagan cuando esté todo el plantel reunido. "Va a ser inevitable tener una charla y se merece, no solo entre cuerpo técnico y jugadores, sino también la AUF”.

Para Rochet es importante que "el ambiente esté agradable para entrenar y trabajar, que es lo que todos queremos" y agregó que lo ocurrido sucede, "pero son cosas que pasan dentro de muchos clubes y planteles. Ahora resonó con un impacto bastante grande porque lo dijo Luis".

Por su parte, el fernandino Nández, dijo a la prensa que hablaría en su llegada al aeropuerto, pero que después prefería no volver a tocar el tema.

En relación a Suárez manifestó que "contó un poco lo que pasó en la convivencia de la Copa América. Decidió hacerlo público y está en todo su derecho porque para nosotros es un referente y el último capitán. Nosotros no sabíamos que iba a hablar y no somos quien para darle el ok a nadie. Estamos bastante grandes para cada uno decir y opinar lo que piensa. Luis lo hizo, está en todo su derecho y está bien”.

Y agregó: “Nosotros estamos acá y en estos días hablaremos, veremos las cosas que no se hicieron bien, o cosas que podemos hacer mejor en el día a día, en la convivencia y en general. Acá estamos todos para sumar y todos queremos que a la selección le vaya bien. La gente, el periodismo, nosotros, el entrenador y los funcionarios estamos por la misma cosa y queremos que a Uruguay le vaya bien”.

El pasado jueves el delantero salteño Luis Suárez rompió el silencio y se refirió en el programa de DSPORTS a la relación del plantel con el técnico Marcelo Bielsa.

El Pistolero habló y contó todo. En una entrevista de televisión contó cómo fue su relación con el DT argentino, cómo cambió la convivencia en el Complejo Celeste con los funcionarios, que ya no pueden almorzar o cenar con ellos, y dijo que varios jugadores pensaron en irse de la Selección Uruguaya tras la Copa América y reveló lo que realmente pasó con Agustín Canobbio.

La relación con Bielsa fue “solo profesional”, dijo. Y añadió: “La primera charla que tengo con él es el 6 de junio, previo a que yo me reintegre a la Copa América, la primera conversación que tengo con él a nivel personal. Después la convocatoria que había tenido en noviembre fue mediante un llamado del profe y después un diálogo que tuve en un entrenamiento por una presión que yo estaba haciendo, y una conversación que tuvimos en la Bombonera en el entretiempo, con una situación que pasó con Darwin, y fue el único diálogo que había tenido con él hasta ese entonces".