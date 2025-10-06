El senador Luis Alberto Heber presentará su renuncia al Parlamento en la sesión del martes 14 de octubre. Continuará con su actividad política en el Partido Nacional y en el Herrerismo, su sector.
Luis Alberto Heber tiene previsto presentar su renuncia al Senado el martes 14 de octubre
El diputado Rodrigo Blas será quien asuma la banca en el Senado para suceder a Heber, quien continuará con su actividad política en el Partido Nacional.
Tal como había informado Subrayado en setiembre, Heber, el único legislador uruguayo electo desde que volvió la democracia, deje la banca próximamente. En su lugar en el Senado, asumiría el diputado Rodrigo Blas, quien fue candidato a la intendencia de Maldonado y perdió la interna con el actual jefe de gobierno departamental, Gonzalo Abella.
Heber fue electo diputado en 1984 y reelecto en 1989, y a partir de la elección de 1994 fue electo senador en todas las votaciones nacionales: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 y 2024.
