RECIBÍ EL NEWSLETTER

Legislador desde 1985 prepara salida del Parlamento

Diputados en dos quinquenios y senador en siete legislaturas, se apresta a dejar su banca

Heber-García-Bianchi-senadores.jpg

Dirigentes del Herrerismo dan por hecho que Luis Alberto Heber, el único legislador uruguayo electo desde que volvió la democracia, deje la banca próximamente.

Heber fue electo diputado en 1984 y reelecto en 1989, y a partir de la elección de 1994 fue electo senador en todas las votaciones nacionales: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 y 2024.

“El tema se viene hablando hace tiempo entre los dirigentes, aunque aún no hay una fecha fijada”, dijo un dirigente de la corriente fundada por Luis Alberto de Herrera.

oddone esta en diputados por el presupuesto: mucho mas gasto, dice oposicion y no es una mala palabra, responde el fa
Seguí leyendo

Oddone está en Diputados por el Presupuesto: "Mucho más gasto", dice oposición y "no es una mala palabra", responde el FA

“Una posibilidad es que se concrete luego del Presupuesto, pero también podría concretarse al inicio del período 2026”, agregó un dirigente de la Lista 71.

En su lugar, asumiría el diputado Rodrigo Blas, quien fue candidato a la intendencia de Maldonado y perdió la interna con el actual jefe de gobierno departamental, Gonzalo Abella.

Temas de la nota

Lo más visto

video
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
BUZOS RASTRILLARON 100 METROS

Retoman esta mañana en el arroyo Don Esteban la búsqueda de los niños que fueron sacados de su casa a la fuerza por su padre
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El invierno se va a ir, pero va a dar paso prácticamente a un verano adelantado", anunció Nubel Cisneros
KM. 58 DE RUTA 20

Policía y Bomberos realizan operativo de búsqueda del hombre que se llevó a sus hijos en zona del arroyo Don Esteban
Paula Goyeni 

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro

Te puede interesar

Paula Goyeni, fiscal de Mercedes. video
Paula Goyeni 

"Se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance", dice la fiscal tras hallazgo de los cuerpos en Río Negro
Foto: Subrayado. El momento en que quitaron el auto del arroyo Don Esteban. video
RÍO NEGRO

Hallaron los cuerpos de los dos niños y su padre dentro del auto sumergido en el arroyo Don Esteban
Orsi. Foto: FocoUy
PRESIDENTE

Orsi suspende visita a Expo Prado por lo sucedido en Río Negro y mantiene contacto con el ministro del Interior

Dejá tu comentario