Legislador desde 1985 prepara salida del Parlamento

Dirigentes del Herrerismo dan por hecho que Luis Alberto Heber, el único legislador uruguayo electo desde que volvió la democracia, deje la banca próximamente.

Heber fue electo diputado en 1984 y reelecto en 1989, y a partir de la elección de 1994 fue electo senador en todas las votaciones nacionales: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 y 2024.

“El tema se viene hablando hace tiempo entre los dirigentes, aunque aún no hay una fecha fijada”, dijo un dirigente de la corriente fundada por Luis Alberto de Herrera.

“Una posibilidad es que se concrete luego del Presupuesto, pero también podría concretarse al inicio del período 2026”, agregó un dirigente de la Lista 71.

En su lugar, asumiría el diputado Rodrigo Blas, quien fue candidato a la intendencia de Maldonado y perdió la interna con el actual jefe de gobierno departamental, Gonzalo Abella.