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Accidente y trancazo

Luego de 19 horas del accidente, retiraron el ómnibus y liberaron el tránsito en 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez

El accidente entre un ómnibus y una bicicleta ocurrió a las 19:50 del lunes y el retiro de los vehículos fue recién a las 14:50 de este martes.

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Foto: Subrayado. 

Un choque entre un ómnibus y una bicicleta en las avenidas 8 de Octubre y José Batlle y Ordóñez (ex Propios) generó importantes demoras de tránsito durante la mañana de este martes, y enlentecimientos hasta la tarde ya que ambos vehículos permanecieron en el lugar durante 19 horas.

El accidente ocurrió a las 19:50 del lunes, cuando un ómnibus de la línea 2 de Coetc con destino Saint Bois impactó con un hombre de unos 30 años que circulaba en bicicleta. Ambos circulaban en el mismo sentido y, según declaró el chofer, el ciclista se tiró delante.

El ciclista fue diagnosticado en primera instancia como consciente, con politraumatismo leve en el hombro y fuera de peligro. Fue trasladado en ambulancia al Hospital Pasteur y volvió a ser atendido sobre las 7:00 de este martes para una segunda evaluación.

Foto: Subrayado. Ómnibus de Lucas Sugo en el Centro, tras el robo.
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Según supo Subrayado, Fiscalía aguardaba ese segundo diagnóstico para disponer el retiro de los vehículos, lo que mantuvo al ómnibus y la bicicleta en el lugar durante la madrugada y la mañana. El chofer permaneció allí.

La circulación por 8 de Octubre se vio enlentecida a la altura de Batlle y Ordóñez, con inspectores organizando el tránsito desde las 8:00 del martes. Además, desde Batlle y Ordóñez y Joanicó no se permitía circular hacia la rambla debido al corte.

Finalmente, tras 19 horas, los vehículos fueron retirados y el tránsito quedó liberado minutos antes de las 15:00, indicaron fuentes del caso.

Mirá el reporte realizado a las 14:00, una hora antes:

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