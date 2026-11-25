Para los especialistas, la ludopatía es una pandemia silenciosa y el incremento se ha detectado principalmente desde la adolescencia hasta jóvenes de 25 años de edad.

Hay estadísticas que indican que "uno de cada tres padres conoce o sabe que su hijo apuesta", explicó el psicólogo Roberto Balaguer y además señaló que hasta los 30 años no está completamente desarrollada la capacidad de autorregulación, lo que complejiza el tema.

Balaguer indicó que la problemática de apuestas se centra en hombres y se refirió a la evolución que han logrado con algunos juegos para gravitar la adicción.

"Son los resultados de un partido: ganó, perdió, empató, uno a cero, dos a cero. Acá es quién tira el primer corner, quién cabecea primero. Se va compartimentando todo y se va haciendo todo mucho más rápido y en tiempo real, lo que hace mucho más difícil poder controlarse. Hace mucho más difícil hacer la pausa y pensar. Todo está diseñado para generar mucha emocionalidad y la menor racionalidad posible, de manera tal de que cada vez que vos vas a hacer una pausa e intentar pensar que lo que estás haciendo puede conllevar riesgos, quede anulado por esa velocidad y esa tentación de alcanzar ese logro", detalló.

Según el último informe realizado por la Udelar, en 2024, en Uruguay había 35.000 personas adictas al juego y cerca del doble padece el llamado juego problemático. Estas cifras se han incrementado en los últimos años.

"El inicio temprano es un factor de riesgo, y acá tenemos, en los últimos años y particularmente en los varones, una cantidad de videojuegos que tienen cajones de recompensas aleatorias o medias random, donde empieza de alguna manera a anticiparse a algo que es muy similar a lo que es una apuesta. Entonces, todo eso va gestando un modus operandi, una familiaridad con ese tipo de cuestiones, que va generando esos circuitos, que a la postre termina haciendo mucho más fácil y más sencillo que los chiquilines empiecen a caer en ese tipo de adicciones. Hoy, arriba del 30% de los chicos, en algún momento, ha apostado", sostuvo.

El psicólogo agregó que la aparición de las apuestas on line han gravitado la situación. Recomienda perder el miedo y solicitar ayuda en grupos cercanos o mediante un tratamiento.

"Los resultados que se obtienen son muy malos. En el último estadio de una adicción de este tipo estamos hablando de la pérdida material de prácticamente todo, de la pérdida de sentido de la vida, de solamente estar focalizado casi que 24/7 en esto, por lo cual familia, pareja, hijos, trabajo, educación, todo se va perdiendo, cuando se llega al último estadio de estas adicciones y realmente se pasa muy, muy mal", afirmó pero aseguró que tiene solución y hay que buscar ayuda: "Hay posibilidades, hay esperanza".