El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo soleado, de fresco en la mañana a caluroso en la tarde, con máximas de 30º y más (en especial en el norte), y sin lluvias a la vista, por lo menos hasta nuevo aviso.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca con cielo ligeramente nublado, y algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El jueves se espera un inicio de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, y temperaturas agradables en la noche.

El viernes tendremos una mañana cálida con algo más de nubosidad en la frontera noreste. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas templadas en la noche. Miércoles 25 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º Jueves 26 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º Viernes 27 Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º

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