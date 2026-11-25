El meteorólogo de Subrayado Nubel Cisneros prevé tiempo soleado, de fresco en la mañana a caluroso en la tarde, con máximas de 30º y más (en especial en el norte), y sin lluvias a la vista, por lo menos hasta nuevo aviso.
Buen tiempo, despejado, soleado y caluroso hasta el viernes inclusive, de acuerdo al pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé tiempo soleado, de fresco en la mañana a caluroso de tarde, con máximas de 30º y más (en el norte), y sin lluvias a la vista. El detalle con su pronóstico día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles comienza fresca con cielo ligeramente nublado, y algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
El jueves se espera un inicio de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado, y temperaturas agradables en la noche.
Buen tiempo, soleado y primaveral, pero el viernes pueden registrarse lluvias aisladas
El viernes tendremos una mañana cálida con algo más de nubosidad en la frontera noreste. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas templadas en la noche.
Miércoles 25
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 16º
Jueves 26
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 31º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º
Viernes 27
Zona Norte: máxima 35º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 17º
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