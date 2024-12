Lucía Topolansky envió carta a Familiares: "Conocí lo que dije. Me hago cargo del error y las consecuencias"

En la misiva enviada, Topolansky comenzó expresando: "Quisiera decirles en primer término que como el comunicado de nuestra agrupación espera, me llamaré a silencio. No puedo retractarme, pues conocí lo que dije". Y agregó: "Fue un error decirlo en las conversaciones que el escritor grabó para hacer su libro. No leí el borrador del escrito previo a su edición, debí hacerlo y eliminar el dicho, me hago cargo del error y las consecuencias".